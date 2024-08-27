Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü
Kayseri'de meydana gelen korkunç kazada bir otomobil ikiye bölündü. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.T. (21) idaresindeki tomobil ile B.K. (37) idaresindeki bir diğer otomobil çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle bir araç ikiye bölünürken; araçların sürücüleri ile birlikte diğer araçta yolcu olarak bulunan D.G.(5) yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
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