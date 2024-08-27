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Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü

Kayseri'de meydana gelen korkunç kazada bir otomobil ikiye bölündü. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü - Resim: 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.T. (21) idaresindeki tomobil ile B.K. (37) idaresindeki bir diğer otomobil çarpıştı.

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Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü - Resim: 2

Çarpışmanın şiddetiyle bir araç ikiye bölünürken; araçların sürücüleri ile birlikte diğer araçta yolcu olarak bulunan D.G.(5) yaralandı. 

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Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü - Resim: 4

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

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