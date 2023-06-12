Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu!

Adeta tıra ok gibi saplanan otomobil kağıt gibi ezildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.