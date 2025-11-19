Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı
Zonguldak’ta tünelde kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır yaralandı. Otomobilin motoru çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulurken, hız kadranı ise 200’de takılı kaldı.
Kaynak: İHA
Kaza gece saatlerinde Uzunkum Tünelleri’nde yaşandı. M.A. (20) isimli sürücünün kullandığı otomobil, Kilimli istikametine seyir halindeyken Uzunkum Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
1 / 5
Savrulan araç, tünelin duvarına şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada araç sürücüsü M.A. (20) ile araçta yolcu olarak bulunan N.E.D. (16) ağır yaralandı.
2 / 5
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
3 / 5
Kazadan dolayı otomobil adeta hurdaya dönerken, motoru ise metrelerce ileri savruldu. Aracın hız kadranının ise 200’de takılı kaldığı görüldü.
4 / 5