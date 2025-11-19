  1. Anasayfa
  4. Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı!

Zonguldak’ta tünelde kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır yaralandı. Otomobilin motoru çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulurken, hız kadranı ise 200’de takılı kaldı.

Kaynak: İHA
Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı - Resim: 1

Kaza gece saatlerinde Uzunkum Tünelleri’nde yaşandı. M.A. (20) isimli sürücünün kullandığı otomobil, Kilimli istikametine seyir halindeyken Uzunkum Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı - Resim: 2

Savrulan araç, tünelin duvarına şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada araç sürücüsü M.A. (20) ile araçta yolcu olarak bulunan N.E.D. (16) ağır yaralandı.

Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı - Resim: 3

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı - Resim: 4

Kazadan dolayı otomobil adeta hurdaya dönerken, motoru ise metrelerce ileri savruldu. Aracın hız kadranının ise 200’de takılı kaldığı görüldü.

