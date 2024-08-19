Korkunç kazada otomobil 2'ye bölündü

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Boğa idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen plakalı kamyona arkadan çarptı.