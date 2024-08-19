Korkunç kazada otomobil 2'ye bölündü
Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobil parçalanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Boğa idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen plakalı kamyona arkadan çarptı.
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Kazada parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan N.B. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü N.B. (38), F.B. (59) ve E.G. (13) ağır yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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