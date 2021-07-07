Korkunç olay! Hemşire, herkesin gözü önünde kendini bıçakladı

Polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışan Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen bulunduğu yerden inmek istemeyen Dilek T., polisin sopayla elindeki bıçağı düşürmeye çalışması üzerine bıçağı karnına defalarca batırmaya çalıştı. Polisin sopayla eline vurmasıyla bıçağı elinden düşen Dilek T., daha sonra kendisini tutmak isteyen polislere direndi. Bir ara demir korkuluklara tutunan Dilek T., bir süre aşağıya sarktıktan sonra itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı.