Korkunç olay: Karısına acı yaşatmak için 2 kızını öldürüp okyanusa attı

"Saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlara devam etti

Savcılık, Tomas Gimeno ve kızların annesi Beatriz Zimmermann’ın uzun bir süredir birlikte olduğunu ancak geçen yıl pandemi sırasında ayrıldıklarını belirtti. Ancak, her ikisi de yeni ilişkilere başlamış olsa da, Gimeno, Zimmermann'a "saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlar göndermeye devam etti.