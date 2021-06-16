Korkunç olay: Karısına acı yaşatmak için 2 kızını öldürüp okyanusa attı
İspanya halkı vahşetin ortaya çıkmasıyla sokaklara döküldü. Bir baba, annelerinden kaçırdığı 2 çocuğunu öldürdükten sonra okyanusa attı.
İSPANYA halkı vahşetin ortaya çıkmasıyla sokaklara döküldü. Bir baba, annelerinden kaçırdığı 2 çocuğunu öldürdükten sonra okyanusa attı. 6 yaşındaki kızın cesedine 1 kilometre derinlikte ulaşılırken ülke genelinde olaya tepki çekmek amacıyla protestolar düzenlenmeye başlandı.
Kanarya Adaları'ndaki Tenerife açıklarında, babası tarafından öldürüldüğüne inanılan bir yaşındaki kızın cesedi için derin sularda arama sürüyor. Savcılık, bir yaşındaki Anna ve altı yaşındaki kız kardeşi Olivia'nın babaları Tomas tarafından annelerine "hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşatmak" için öldürüldüklerini iddia ediyor.
Bununla birlikte, mahkeme olaya ilişkin dokuz sayfalık bir soruşturma raporu yayınlandı. Çocukların 37 yaşındaki babaları Tomas Gimeno'nun tarafından öldürdüğü öne sürüldü.
"Saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlara devam etti
Savcılık, Tomas Gimeno ve kızların annesi Beatriz Zimmermann’ın uzun bir süredir birlikte olduğunu ancak geçen yıl pandemi sırasında ayrıldıklarını belirtti. Ancak, her ikisi de yeni ilişkilere başlamış olsa da, Gimeno, Zimmermann'a "saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlar göndermeye devam etti.