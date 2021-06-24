Korkunç olay: Karısına tecavüz eden adamın kafasını kesip kopmuş kafayla parkta oynadı
Amerika'da kan donduran bir olay yaşandı. Joel Arciniega-Saenz isimli adam, karısına tecavüz etmekle suçladığı 51 yaşındaki James Garcia'yı, bıçakla öldürdükten sonra parkta herkesin gözü önünde, kafasını kesip kopmuş başa tekme attı.
İntikam için pusuda bekleyen Joel, James'i öldürüp başını kesti. Joel, daha sonra kesik başla adeta top oynadı.
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Olay yerine çağrılan polis ekipleri, parka geldiklerinde Joel'i elbiseleri ve ayakkabılarını kanlar içinde bulduklarını söyledi.
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Joel, polise verdiği ifadede James'in karısına tecavüz ettiğini, olaydan dört gün önce James'in karısı ile dışarı çıkmasına müsaade ettiğini söyledi.
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Katil zanlı, olaydan bir gece önce ise James'in evlerinde olduğunu sabah uyandıklarında evlerinden hırsızlık yaptığını ileri sürdü.
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