Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi
İngiltere'de 28 yaşındaki Keegan Barnes isimli kadın, evinde parti verdiği sırada arkadaşı Toni Butler'ı bıçakla öldürdükten sonra kanı ile duvara resim çizdi.
Polis tarafından yapılan soruşturmada Keegan Barner ve arkadaşı arasında uzun süredir bazı anlaşmazlıklar olduğu Keegan'ın cinayeti bu nedenle işlediği ortaya çıktı.
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Keegan ise mahkemede önce arkadaşının kendisine saldırdığını, kendini savunmak için arkadaşını bacağından bıçaklamak zorunda kaldığını söyledi.
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Güvenlik kamerası görüntülerinde Keegan'in cinayetten birkaç saat önce gittiği bir alışveriş merkezinden bıçak aldığı tespit edildi.
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Keegan 'in evinde yapılan aramalarda öldürdüğü arkadaşına ait kanlı elbiseler bulundu. Mahkeme devam ediyor.
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