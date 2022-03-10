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  4. Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi

Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi

İngiltere'de 28 yaşındaki Keegan Barnes isimli kadın, evinde parti verdiği sırada arkadaşı Toni Butler'ı bıçakla öldürdükten sonra kanı ile duvara resim çizdi.

Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi - Resim: 1

Polis tarafından yapılan soruşturmada Keegan Barner ve arkadaşı arasında uzun süredir bazı anlaşmazlıklar olduğu Keegan'ın cinayeti bu nedenle işlediği ortaya çıktı.

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Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi - Resim: 2

Keegan ise mahkemede önce arkadaşının kendisine saldırdığını, kendini savunmak için arkadaşını bacağından bıçaklamak zorunda kaldığını söyledi.

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Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi - Resim: 3

Güvenlik kamerası görüntülerinde Keegan'in cinayetten birkaç saat önce gittiği bir alışveriş merkezinden bıçak aldığı tespit edildi.

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Korkunç olay: Partiye davet ettiği arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara resim çizdi - Resim: 4

Keegan 'in evinde yapılan aramalarda öldürdüğü arkadaşına ait kanlı elbiseler bulundu. Mahkeme devam ediyor.

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