Korkunç yangın! 28 ev küle döndü

'YILLARDIR BÖYLE FIRTINA OLMAMIŞ' Kaymakam Musa Göktaş, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Yıllardır bölgede böyle bir fırtına olmamış. Fırtınadan evleri zarar gören vatandaşlarımıza konaklama yerleri ayarlandı. Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Fırtınanın zarar verdiği bütün köylerimize ulaştık. Fırtınadan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici oldu" dedi.