Korkup terk ettikleri evden 20 yılan daha çıktı

Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,"Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık. İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir"dedi.