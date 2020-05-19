Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI
Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, yarasalar üzerinde yapılan araştırma sonucunda 1.500 yeni koronavirüs türünü tespit ettiklerini bildirdi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste yeni gelişmleler gelmeye devam ediyor... Uzmanlar virüsün nasıl ortaya çıktığını bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.
Sputnik’in The Big Picture Science podcast paylaşımından aktardığı habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.