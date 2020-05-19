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  3. 19 Mayıs 2020 19:42

Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, yarasalar üzerinde yapılan araştırma sonucunda 1.500 yeni koronavirüs türünü tespit ettiklerini bildirdi.

Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI

Dünyayı etkisi altına alan corona virüste yeni gelişmleler gelmeye devam ediyor... Uzmanlar virüsün nasıl ortaya çıktığını bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

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Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI

Sputnik’in The Big Picture Science podcast paylaşımından aktardığı habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

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Korkutan araştırma! Yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandI

15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ
Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi.

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