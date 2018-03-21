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  3. 21 Mart 2018 16:35

Korkutan çukur... ''Ne atarsak yutuyor''

Çorum'da 30 metre derinliğinde olan obruk köylüleri korkutmaya başladı.

Korkutan çukur... ''Ne atarsak yutuyor''

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu. Köy muhtarı Kadir İçtüzer, "100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz" dedi.

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Korkutan çukur... ''Ne atarsak yutuyor''

Sungurlu'nun Çavuşçu köyünde geçen cuma oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

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Korkutan çukur... ''Ne atarsak yutuyor''

200 haneli köyün muhtarı Kadir İçtüzer, "Köyümüzde geçtiğimiz cuma günü cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu ve su fışkırıyordu. Ben de hemen Çorum Valiliği'ni, Sungurlu Kaymakamlığı'nı arayıp, yetkililerimizle görüştüm.

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Korkutan çukur... ''Ne atarsak yutuyor''

Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri geldi.

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