Korkutan görüntü! Su bir anda köpürmeye başladı

Köyde yaşayan Adem Aktan (56), "Biz çocukken yüzmeyi Tersakan Çayı'nda öğrendik. O zamanlar neredeyse suyu içilecek kadar temizdi. Billur gibi akıyordu. Eski yılarda balık bile bulunuyordu. Balıklar tutmayla bitecek gibi değildi. Zamanla burası o kadar kirlendi ki balıklar yok oldu. Buraya kimler ne kadar atık bırakıyor bilemiyorum. Kirlendi ve bu hale geldi. Buradaki kirliliğin araştırılması lazım. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı. Geceleri çok kötü kokuyor, demek ki bu atıkları gece bırakıyorlar. Yazın sıcak havalarda kokusu çekilmiyor. Bu durum sadece köyümüze değil ülkemizin güzelliğine yakışmıyor" dedi.