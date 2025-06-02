''Kornaya neden bastın'' meydan savaşı kamerada

İddialara göre; Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan ve otomobilleriyle trafikte ilerleyen iki sürücü arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Dakikalar sonra birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldıran iki grubun kavgası adeta meydan savaşına döndü.