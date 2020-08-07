SON DAKİKA
VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Ağustos 2020 17:42

Korona aşısı, ABD nüfusunun yüzde 42'sinde işe yaramayabilir

Bilim insanları koronavirüs aşısının obez yetişkinlerde daha etkili olduğunu kanıtladı. Bu durumda nüfusunun yüzde 42'si obez olan ABD'de korona kabusunu aşının bile durduramayacağı ortaya çıktı.

Korona aşısı, ABD nüfusunun yüzde 42'sinde işe yaramayabilir

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı. Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD’de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.

1/ 7
Korona aşısı, ABD nüfusunun yüzde 42'sinde işe yaramayabilir

GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ
Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD’li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.

2/ 7
Korona aşısı, ABD nüfusunun yüzde 42'sinde işe yaramayabilir

OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19’a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.

3/ 7
Korona aşısı, ABD nüfusunun yüzde 42'sinde işe yaramayabilir

NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ
Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vaka ve 162 bini aşkın ölümle pandeminin en çok vurduğu ABD. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM