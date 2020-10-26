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  3. 26 Ekim 2020 19:48

Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısında müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 43 milyonu, ölü sayısı ise 1 milyon 150 bini aştı. Sosyal yaşama ve küresel ekonomiye de ağır darbe vuran salgının kontrol altına alınması için bir aşının varlığı şart koşuluyor.

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Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

Bununla birlikte, dünya genelinde dokuz aşı son aşama insan deneylerine devam ediyor. Bu aşılardan birini geliştiren AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran bir haber geldi.

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Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

GENÇLERLE BENZER DÜZEYDE BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU
AstraZeneca, üçüncü aşama klinik testleri devam eden AZD1222 adlı aşının yaşlılarda genç insanlarda benzer düzeyde bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.

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Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, “Yaşlı ve genç gönüllülerde benzer bağışık tepkisinin görülmesi heyecan verici bir olay. Ayrıca, hastalığa karşı daha fazla risk altında bulunan 60 yaş ve üstünde gençlerden daha fazla yan etki belirtilmedi” ifadeleri kullanıldı.

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