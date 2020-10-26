Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu

Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 43 milyonu, ölü sayısı ise 1 milyon 150 bini aştı. Sosyal yaşama ve küresel ekonomiye de ağır darbe vuran salgının kontrol altına alınması için bir aşının varlığı şart koşuluyor.



