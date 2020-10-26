Korona aşısında yeni gelişme: Yaşlılarda bağışıklık tepkisi oluşturdu
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısında müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 43 milyonu, ölü sayısı ise 1 milyon 150 bini aştı. Sosyal yaşama ve küresel ekonomiye de ağır darbe vuran salgının kontrol altına alınması için bir aşının varlığı şart koşuluyor.
Bununla birlikte, dünya genelinde dokuz aşı son aşama insan deneylerine devam ediyor. Bu aşılardan birini geliştiren AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran bir haber geldi.
GENÇLERLE BENZER DÜZEYDE BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU
AstraZeneca, üçüncü aşama klinik testleri devam eden AZD1222 adlı aşının yaşlılarda genç insanlarda benzer düzeyde bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.