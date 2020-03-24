Korona korkusuyla İstanbul'un köylerine döndüler
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterirken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylere gitmeye başladı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı 700 haneli Gümüşdere köyünde 65 yaş üstü 235 kişi yaşıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaktan çekinen vatandaşların kimi pencereden sokağı izliyor kimi de kış aylarında köy evlerinin vazgeçilmesi olan sobanın yanında oturup gününü geçiriyor.
YAZI BEKLEMEDEN KÖYE DÖNDÜLER
Şehir merkezinde oturan bazı kişiler de daha güvenli olduğu gerekçesiyle yazı beklemeden köyüne dönmeye başladı. Köylü geçimini tarımdan sağlıyor, fakat salgın nedeniyle insanlar sera ve tarlasına gitmek yerinde evinde kalmayı tercih etti. Genci, yaşlısı koronavirüs salgını bitene kadar evden çıkmayı düşünmediğini dile getirdi.
“BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK, KAHVEHANELER DE KAPALI”
Gümüşdere Köyü Muhtarı Günay Yazıcı, köyde bulunan 3 kahvehanenin kapatıldığını ifade etti. Yazıcı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızı tespit ettik, bir ihtiyaçları olduğunda evlerine giderek yardım ediyoruz. Köyde 65 yaş üstü, 235 kişi var. Hiçbiri dışarı çıkmıyor biz gerekli uyarıları yaptık. Biz tarımla geçiniyoruz, insanlar seralara gidiyor ama koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmıyorlar. Köyün camisi açık ama toplu namaz kılınmıyor. Cuma günü ve kandilde cami kapalıydı” diye konuştu.