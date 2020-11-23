Korona kurbanlarının cesetleri bir yıldır kamyonlarda bekliyor

CENAZE FİYATLARI İKİ KATINA YÜKSELDİ

Yetkilier, mali sıkıntıların birçok ailenin akrabalarının cesetlerini başka bir yere yerleştirmesini engellediğini söyledi. Şehirde cenaze fiyatları, artan Covid-19 ölümleri nedeniyle Mayıs ayında 900 dolar iken Kasım ayında bin 700 dolara yükseldi. Bununla birlikte, New York Cenaze Yöneticileri Derneği, farklı dini inaçlara ait olan ritüllerin uyguladığı bir törenin 9 bin dolara, tipik bir kremeasyon törenin ise 6 bin 500 dolara mal olabileceğini açıkladı.