Korona kurbanlarının cesetleri bir yıldır kamyonlarda bekliyor
Koronavirüs salgınının merkez üssü olmaya devam eden ABD'nin New York kentinde, bu yılın başına Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 600'den fazla kişinin cesetlerinin dondurucu soğuk kamyonlarda kaldığı açıklandı.
ABD’nin New York kentinde, yeni tip corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, Covid-19'un New York’taki yıkıcı etkisinin etkisinin simgesi haline geldi. Fotoğraflar, yoksul ve kimsesiz New Yorkluların ölümlerinin yanı sıra şehrin aşırı vergi yükü ve sağlık sistemlerindeki çarpıklığını da gündeme getiriyor.
Bu yılın başlarında New York'ta corona virüsten ölen yaklaşık 650 kişinin cesedi morg olarak kullanılan dondurucu kamyonlarda kaldı. Yetkililer, Brooklyn sahilinde bulunan ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 230 kişinin akrabasının bulunamadığı için, diğerlerinin ise ailelerinin cenaze töreni için maddi gücünün yetmemesi nedeniyle defin edilemediğini belirtti.
"SADECE COVİD-19'UN KURBANI DEĞİLLER"
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar, sadece Covid-19’un kurbanı değiller, pek çoğunun cenazesinin aileleri tarafından kabul edilemedi, her türlü ekonomik ve sosyal hastalığın kurbanı oldular”ifadelerini kullandı.
CENAZE FİYATLARI İKİ KATINA YÜKSELDİ
Yetkilier, mali sıkıntıların birçok ailenin akrabalarının cesetlerini başka bir yere yerleştirmesini engellediğini söyledi. Şehirde cenaze fiyatları, artan Covid-19 ölümleri nedeniyle Mayıs ayında 900 dolar iken Kasım ayında bin 700 dolara yükseldi. Bununla birlikte, New York Cenaze Yöneticileri Derneği, farklı dini inaçlara ait olan ritüllerin uyguladığı bir törenin 9 bin dolara, tipik bir kremeasyon törenin ise 6 bin 500 dolara mal olabileceğini açıkladı.