Korona kurbanlarının cesetleri bir yıldır kamyonlarda bekliyor

ABD’nin New York kentinde, yeni tip corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, Covid-19'un New York’taki yıkıcı etkisinin etkisinin simgesi haline geldi. Fotoğraflar, yoksul ve kimsesiz New Yorkluların ölümlerinin yanı sıra şehrin aşırı vergi yükü ve sağlık sistemlerindeki çarpıklığını da gündeme getiriyor.