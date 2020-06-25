''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor.
Gümrük yetkililerinden alınana bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanıyor.