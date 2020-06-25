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  3. 25 Haziran 2020 14:11

''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor.

''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor.

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''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler

Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor.

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''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler

Gümrük yetkililerinden alınana bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanıyor.

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''Korona olacaksak vatanımızda olalım'' deyip Türkiye'ye geldiler

Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binin üzerinde de yolcunun ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

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