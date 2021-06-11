Korona virüs aşısının yan etkileri için dikkat çeken açıklama: Yaşlılar şanslı grupta

Marks'a göre, bağışıklık sisteminizin bu hızlı tepkisi yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Gençlerin yan etkileri yaşlı yetişkinlere göre daha sık bildirmesi de bunun başlıca nedeni olarak kabul edilir. Başka bir deyişle yaşlılar yan etki konusunda daha şanslı grup olarak gösterilebilir.