Korona virüs aşısının yan etkileri için dikkat çeken açıklama: Yaşlılar şanslı grupta
Korona virüs aşısının yan etkileri ile ilgili tartışmaları değerlendiren ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı şefi Dr. Peter Marks, yaşlıların yan etki konusunda daha şanslı grupta olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyona yakın cana mal olurken, dünya son sürat aşılama faaliyetlerine devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla aşı yapılırken pek çok kişi yan etkilerden şikayetçi.
Kovid--19 aşısının yan etkileri neler, neden bazı kişilerde daha şiddetli görülüyor, bunlar ne anlama geliyor? Tüm soruların cevabı sonunda yanıt buldu. Salgın konusunda ABD'de kilit öneme sahip olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı şefi Dr. Peter Marks, aşılar ve yan etkileri konusunda oldukça ilginç açıklamalara imza attı.
Marks, Kovid-19 aşısı olduktan sonra vücudumuzda olanlar şöyle açıkladı: 'Bağışıklık sisteminin iki ana kolu vardır. ilki, vücut yabancı bir davetsiz misafir algıladığı anda devreye girer. Beyaz kan hücreleri bölgeye akın eder ve titreme, ağrı, yorgunluk ve diğer yan etkilerden sorumlu olan iltihaplanmaya neden olur.'
Marks'a göre, bağışıklık sisteminizin bu hızlı tepkisi yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Gençlerin yan etkileri yaşlı yetişkinlere göre daha sık bildirmesi de bunun başlıca nedeni olarak kabul edilir. Başka bir deyişle yaşlılar yan etki konusunda daha şanslı grup olarak gösterilebilir.