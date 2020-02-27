Korona virüsü için özel ürettiler
Çin`in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.
Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan korona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.