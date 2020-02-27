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  3. 27 Şubat 2020 19:39

Korona virüsü için özel ürettiler

Çin`in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.

Korona virüsü için özel ürettiler

Tokat'ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.

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Korona virüsü için özel ürettiler

Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.

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Korona virüsü için özel ürettiler

Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan korona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.

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Korona virüsü için özel ürettiler

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin'den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

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