Koronada ikinci dalga için tarih verildi
Koronavirüste mücadelede zorluklar yaşayan Rusya'dan korkutan bir haber daha geldi. Virüsün ikinci dalgasının sonbaharda geleceğini söyleyen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bu kez daha şiddetli seyredeceğini belirtti.
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ikinci dalgasının sonbaharda ortaya çıkacağı ve grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarının insidansındaki artışla birlikte daha şiddetli seyredebileceğini belirtti.
“Bize göre en olası senaryolardan biri, koronavirüsün ikinci dalgasının sonbaharda, akut solunum yolu viral enfeksiyonlarının arttığı dönemde ortaya çıkmasıdır.