Koronada ikinci dalga için tarih verildi

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ikinci dalgasının sonbaharda ortaya çıkacağı ve grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarının insidansındaki artışla birlikte daha şiddetli seyredebileceğini belirtti.