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  3. 31 Mayıs 2020 17:30

Koronada ikinci dalga için tarih verildi

Koronavirüste mücadelede zorluklar yaşayan Rusya'dan korkutan bir haber daha geldi. Virüsün ikinci dalgasının sonbaharda geleceğini söyleyen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bu kez daha şiddetli seyredeceğini belirtti.

Koronada ikinci dalga için tarih verildi

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ikinci dalgasının sonbaharda ortaya çıkacağı ve grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarının insidansındaki artışla birlikte daha şiddetli seyredebileceğini belirtti.

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Koronada ikinci dalga için tarih verildi

Sputnik'te yer ala habere göre; Popova şu ifadeleri kullandı:

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Koronada ikinci dalga için tarih verildi

“Bize göre en olası senaryolardan biri, koronavirüsün ikinci dalgasının sonbaharda, akut solunum yolu viral enfeksiyonlarının arttığı dönemde ortaya çıkmasıdır.

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Koronada ikinci dalga için tarih verildi

Koronavirüsün sonbahar döneminde artacağı büyük bir olasılıktır ve bu bizi endişelendiriyor. 

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