Koronada yeni endişe: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Deltamicron' uyarısı

'DELTA KADAR ÖLDÜRÜCÜ, OMİCRON KADAR BULAŞICI BİR VARYANT'

Delta ve Omicron'un birleşiminin yeni bir varyant olup olmadığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaya devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu izleme altına aldı. Çünkü bizim son 1 yıl içinde en çok korktuğumuz şey; Delta kadar öldürücü, Omicron kadar bulaşıcı bir varyanttı. Omicron hafif seyretse de hasta sayısı fazla olduğundan sağlık tesislerinde hasta yüküne neden oluyor. Delta, Delta Plus'ta ise öldürücülük fazla. Korkulan buydu.