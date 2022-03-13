Koronada yeni endişe: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Deltamicron' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Asya Pasifik'te yeniden bir tırmanış yaşandığına dikkat çekti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de günlük vaka sayılarının düştüğünü hatırlatarak dünyanın genelinin bu kadar şanslı olmadığını dile getirdi. Asya Pasifik'te yeniden bir tırmanış yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Bu Omicron'un Delta ile kombinasyonu gibi bir kavram söz konusu. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde özellikle Fransa'dan bu konuyla ilgili bildirimler geldi. Dünyanın genelinde yeni varyantlar, karma varyantlar gündemde iken vatandaşlarımız Türkiye'nin yaşadığı şanslı atmosferi iyi değerlendirmeli.
Tamamen havlu atmamak lazım. Çünkü salgınla mücadele hali hazırda gündemde olmasa dahi sahada aktif devam ediyor. Yatan hasta sayılarında azalma var. Yoğun bakımda yatan sayılarında azalma var. Ayaktan başvuru sayılarında kademeli azalma devam ediyor. Ama salgın bizim gibi ülkeler ve dünyanın geneli için ciddi bir tehdit olmaktan çıkmış değildir" dedi.
'DELTA KADAR ÖLDÜRÜCÜ, OMİCRON KADAR BULAŞICI BİR VARYANT'
Delta ve Omicron'un birleşiminin yeni bir varyant olup olmadığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaya devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu izleme altına aldı. Çünkü bizim son 1 yıl içinde en çok korktuğumuz şey; Delta kadar öldürücü, Omicron kadar bulaşıcı bir varyanttı. Omicron hafif seyretse de hasta sayısı fazla olduğundan sağlık tesislerinde hasta yüküne neden oluyor. Delta, Delta Plus'ta ise öldürücülük fazla. Korkulan buydu.
Fransa'dan bazı olgu bildirimleri var. Delta ile Omicron'un karışımı olan bir varyantın söz konusu olduğunu bildirdiler. Yeni varyantlar sessiz sedasız başlıyor ama Türkiye'ye de gelebileceğini düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü bu varyantları ya da değişik kombinasyonları izleme aldı. Tahmini olgu sayılarında bir artış ya da kümelenme olursa; yeniden 'Deltamicron' ya da Delta ile Omicron'un karmaşık varyantı adıyla yeni bir varyant söz konusu olabilir. Virüsler, kendi aralarında bir kombinasyon kuruyor.