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  3. 05 Eylül 2020 15:30

''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle, lağım suları köyün içinden geçen Cami Deresi'ni aktı. Sağlıklarının yıllardır tehdit altında bulunduğunu söyleyen köylüler, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.

''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Havsa ilçesine bağlı 800 nüfuslu Necatiye köyünün içinden geçen Cami Deresi, yaklaşık 5 yıl önce yapılan kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle atık suları dereye karıştı. 

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''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Köye sağlanan içme suyunun derenin içinden geçirilen borulardan sağlanması nedeniyle de zaman zaman su kesilmesi sırasında boşalan boruların içine lağım suları karıştı. Dere kıyısında 5 köyden taşımalı sistemle gelen yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Engin Şahin İlk ve Ortaokulu da kanalizasyon atıkları ile dolan dereden olumsuz etkilendi.

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''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Köylüler, yaz mevsimi ve yoğun olarak kuraklığın yaşandığı dere tamamen kanalizasyon atıklarıyla dolarken, çevre kirliliğinin yanı sıra yaydığı ağır koku insan sağlığını tehdit etmeye başladığını söyledi. 

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''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Necatiye köyü ile yakınındaki Köseömer ile Naipyusuf köylerinin sınırlarından da geçen ve açık kanalizasyon haline gelen Cami Deresi'nin bir an önce temizlenmesini isteyen köylüler, koronavirüs salgını döneminde sağlıklarının ciddi şekilde tehdit altında bulunduğunu söyledi. 

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