''Koronadan değil bundan korkuyoruz''

Necatiye köyü ile yakınındaki Köseömer ile Naipyusuf köylerinin sınırlarından da geçen ve açık kanalizasyon haline gelen Cami Deresi'nin bir an önce temizlenmesini isteyen köylüler, koronavirüs salgını döneminde sağlıklarının ciddi şekilde tehdit altında bulunduğunu söyledi.