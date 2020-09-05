''Koronadan değil bundan korkuyoruz''
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle, lağım suları köyün içinden geçen Cami Deresi'ni aktı. Sağlıklarının yıllardır tehdit altında bulunduğunu söyleyen köylüler, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.
Havsa ilçesine bağlı 800 nüfuslu Necatiye köyünün içinden geçen Cami Deresi, yaklaşık 5 yıl önce yapılan kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle atık suları dereye karıştı.
Köye sağlanan içme suyunun derenin içinden geçirilen borulardan sağlanması nedeniyle de zaman zaman su kesilmesi sırasında boşalan boruların içine lağım suları karıştı. Dere kıyısında 5 köyden taşımalı sistemle gelen yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Engin Şahin İlk ve Ortaokulu da kanalizasyon atıkları ile dolan dereden olumsuz etkilendi.
Köylüler, yaz mevsimi ve yoğun olarak kuraklığın yaşandığı dere tamamen kanalizasyon atıklarıyla dolarken, çevre kirliliğinin yanı sıra yaydığı ağır koku insan sağlığını tehdit etmeye başladığını söyledi.