Koronavirüs aşısı için dikkat çeken açıklama: ''Milyonda 1 ihtimal''

Hastaların alerjik reaksiyon konusunda çekinmekte haklı olduklarını dile getiren Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam, "Daha önce enjeksiyon şeklinde yapılan yani damar yolundan kas içine uygulamalarla ilgili ciddi ilaç alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar ve aşı alerjisi öyküsü olan hastalar risk altında. Özellikle BioNTech aşısında çünkü BioNTech aşısında polietilen glikol dediğimiz birtakım ilaçlarda bulunan ilaçların etki süresini uzatan stabilizatör dediğimiz maddeler mevcut. Onlarla bir çapraz reaksiyon meydana gelebiliyor. Ancak bizler alerji kliniğimizde bu tarz hikâyesi olan hastalarımıza cilt testleri yaparak risk değerlendirmeleri yapabiliyoruz ve ona göre de aşı önerebiliyoruz" ifadelerini kullandı.