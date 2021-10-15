Koronavirüs aşısı için korkunç iddia! Sosyal medya bunu konuşuyor
Dünya genelinde 4 milyon 900 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin beklenen açıklama geldi.
Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde yaklaşık çeyrek milyar insana bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bu çabaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Zira virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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AŞI İÇİN KORKUNÇ İDDİA
Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor. Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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