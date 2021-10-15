Koronavirüs aşısı için korkunç iddia! Sosyal medya bunu konuşuyor

AŞI İÇİN KORKUNÇ İDDİA

Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor. Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.