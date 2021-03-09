Koronavirüs aşısı yaptıranlar neden yeniden enfekte oluyor?

Aşının etkinliği yüzde 100 değil

Bu durumun ilk sebebi ise aşı olan ancak bağışıklık kazanmayan yüzde 5'lik kesim. Doktor Gershoni teknik olarak aşı yaptıran her 20 kişiden birinin vücudunda hiç aşı olmamış gibi antikor oluşmadığını, ancak bu kişilerin çoğunun artık Covid-19'a yakalanmam diyerek normal hayatlarına devam ettiğini söylüyor. Bu durumda salgın gizliden gizliye yayılmaya devam ediyor. İsrailli doktor bu sebeple aşı olan bireylerin bilinçli davranmak zorunda olduklarını, sosyal mesafe kuralları, kişisel hijyen ve maske takma gibi önlemlere de hiç "aşı olmamış gibi" dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.