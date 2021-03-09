Koronavirüs aşısı yaptıranlar neden yeniden enfekte oluyor?
Koronavirüs aşısı tüm dünyada uygulanmaya devam edilirken Bilim insanları aşıya karşın insanların neden enfekte olduğunu açıkladı.
BioNTech-Pfizer ve Moderna gibi firmaların ürettiği Covid-19 aşıları salgına karşı yüzde 95'in üzerinde koruma sağladığı bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak bazı kişiler iki doz aşı vurulsa dahi koronavirüsün mutasyon geçirmiş farklı varyantlarına yakalanarak yeniden enfekte oluyor.
Uzmanlar, Covid-19'a yakalanıp iyileşen ya da aşı olan bireylerde yeterli antikor oluşumunun görülmesine rağmen neden bu kişilerin tekrar enfekte olduklarını araştırdı. Tel Aviv Üniversitesi Kanser Araştırmaları Merkezi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Jonathan Gershoni bu duruma birkaç etkenin sebep olduğunu belirtiyor.
Aşının etkinliği yüzde 100 değil
Bu durumun ilk sebebi ise aşı olan ancak bağışıklık kazanmayan yüzde 5'lik kesim. Doktor Gershoni teknik olarak aşı yaptıran her 20 kişiden birinin vücudunda hiç aşı olmamış gibi antikor oluşmadığını, ancak bu kişilerin çoğunun artık Covid-19'a yakalanmam diyerek normal hayatlarına devam ettiğini söylüyor. Bu durumda salgın gizliden gizliye yayılmaya devam ediyor. İsrailli doktor bu sebeple aşı olan bireylerin bilinçli davranmak zorunda olduklarını, sosyal mesafe kuralları, kişisel hijyen ve maske takma gibi önlemlere de hiç "aşı olmamış gibi" dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.
Live Science tıp dergisinde yayımlanan bir makaleye göre BioNTech-Pfizer aşısını olan deneklerin yüzde 5'i değil sadece ve sadece yüzde 0,04'ü Covid-19'a tekrar yakalanmış. Ancak bu oran kişiden kişiye, o coğrafyada yaşayan insanların vücut yapılarına, yaşlarına ve yaşam şartlarına göre değişiyor.