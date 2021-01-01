Koronavirüs aşısında hangi ülke hangi aşmada?
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bu çalışmaların ne aşamada olduğunu derledi. Çin'de aşılama çalışmaları herhangi bir aşıya resmi onay verilmeden önce yazın başlamıştı. Bugüne dek 5 milyona yakın kişiye aşı yapıldı. Pekin, bugün Sinopharm aşısına "koşullu" onay verdi. Aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtiliyor.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bu çalışmaların ne aşamada olduğunu derledi. Çin'de aşılama çalışmaları herhangi bir aşıya resmi onay verilmeden önce yazın başlamıştı. Bugüne dek 5 milyona yakın kişiye aşı yapıldı. Pekin, bugün Sinopharm aşısına "koşullu" onay verdi. Aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtiliyor.
Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı 5 Aralık'tan itibaren Rusya'daki yüksek risk grubundakilere uygulanmaya başlandı.Belarus ve Arjantin de Sputnik V'e onay verdi. Salı günü bu ülkelerde de aşılamaya geçildi. Cezayir de Ocak'ta bu aşıyı uygulamaya başlayacak.
Batılı ülkeler arasında ise İngiltere, Amerikan-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilk onay veren ülke oldu. 8 Aralık'ta aşılamaya başlandı. 27 Aralık itibariyle 950 bine yakın kişi aşılandı.
İngiltere ayrıca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya da onay veren ilk ülke oldu. Bu aşı 4 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Kanada ve ABD 14 Aralık'ta, İsviçre 23 Aralık'ta, Sırbistan 24 Aralık'ta, AB ülkelerinin çoğu 27 Aralık'ta, İzlanda ise 29 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısı ile aşılamaya başladı.