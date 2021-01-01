Koronavirüs aşısında hangi ülke hangi aşmada?

İngiltere ayrıca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya da onay veren ilk ülke oldu. Bu aşı 4 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Kanada ve ABD 14 Aralık'ta, İsviçre 23 Aralık'ta, Sırbistan 24 Aralık'ta, AB ülkelerinin çoğu 27 Aralık'ta, İzlanda ise 29 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısı ile aşılamaya başladı.