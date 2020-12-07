Koronavirüs aşısında öncelik tartışması
Koronavirüs kâbusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Türkiye de dahil olmak üzere, ABD ve İngiltere gibi pek çok ülkede ilk önce kronik hastalığı bulunan yaşlılari huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanları aşı olacak ilk grupta yer alacak.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı dünya genelinde 70 milyona yaklaşırken, aşı çalışmalarında nihayet başarı sonuçlar elde edildi. Ancak, ülkeler ilk aşıları yapmaya hazırlanırken ilk seferde kimin aşılanacağı tartışmaları süregeliyor. Türkiye de dahil olmak üzere, ABD ve İngiltere gibi pek çok ülkede ilk önce kronik hastalığı bulunan yaşlılari huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanları aşı olacak ilk grupta yer alacak. Ancak, ABD’de bir grup bilim insanı normalleşme daha kolay geçilebilmesi amacıyla evlerinden ya da huzurevlerinden çıkmayan yaşlıların yerine sahada yer alan öğretmen, güvenlik görevlisi, kasiyer, kurye ve kamu memurları gibi temel çalışanların aşılanmasını öneriyor. Ayrıca, yoksullar ve beyaz olmayan insanlar arasındaki orantısız enfeksiyon ve ölüm oranlarından testlere, çocuk bakımına ve çevrimiçi eğitim için teknolojiye kadar, pandeminin neden olduğu eşitsizliklerle ilgili endişelerin önüne geçilmesi isteniyor.
Uzmanlar, yaşlıların ya da sahadaki gençlerin önelikle aşılandığı iki durumun olası sonuçlarını değerlendirdi.
Yeni tip corona virüs salgının ikinci dalgası ve ilk aşı tedariğinin sınırlı olması nedeniyle, dünya şu anda zor bir seçimle karşı karşıya bulunuyor; yaşlılar mı yoksa genç çalışanlar mı aşılanmalı? Uzmanlar göre seçim, politikacıların amacına bağlı; ölümlerin engellenmesi ya da normale dönüş için bulaş oranının azaltılması...
"FAKİR VE DÜŞÜK GELİRLİ TEMEL ÇALIŞANLARI BİR KEZ DAHA GÖZARDI EDEMEYİZ"
Salgının neden olduğu zorluklara dikkat çeken Poor People’s Campaign adlı kuruluşun Eşbaşkanı William J. Barber II, "Bu seçimleri yapmak zorunda olmamız aslında korkunç . Ancak seçim yapmak zorundaysak, bir kez daha fakir ve düşük gelirli temel çalışanları sonuncu olarak bırakamayız" ifadelerini kullandı.