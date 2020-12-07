Koronavirüs aşısında öncelik tartışması

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı dünya genelinde 70 milyona yaklaşırken, aşı çalışmalarında nihayet başarı sonuçlar elde edildi. Ancak, ülkeler ilk aşıları yapmaya hazırlanırken ilk seferde kimin aşılanacağı tartışmaları süregeliyor. Türkiye de dahil olmak üzere, ABD ve İngiltere gibi pek çok ülkede ilk önce kronik hastalığı bulunan yaşlılari huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanları aşı olacak ilk grupta yer alacak. Ancak, ABD’de bir grup bilim insanı normalleşme daha kolay geçilebilmesi amacıyla evlerinden ya da huzurevlerinden çıkmayan yaşlıların yerine sahada yer alan öğretmen, güvenlik görevlisi, kasiyer, kurye ve kamu memurları gibi temel çalışanların aşılanmasını öneriyor. Ayrıca, yoksullar ve beyaz olmayan insanlar arasındaki orantısız enfeksiyon ve ölüm oranlarından testlere, çocuk bakımına ve çevrimiçi eğitim için teknolojiye kadar, pandeminin neden olduğu eşitsizliklerle ilgili endişelerin önüne geçilmesi isteniyor.