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  3. 07 Mayıs 2020 00:16

Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

Tayvan’da koronavirüse karşı geliştirilen aşıda umut verici bir gelişme yaşandı. Hayvanlarda çok güçlü antikor yanıtları sağlanan aşı, yılın ikinci yarısından itibaren insanlar üzerinden denenecek

Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

Tayvan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen bir aşının, laboratuvar farelerinde ümit verici sonuçlar verdiği belirtildi.   

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Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

FocusTaiwan'ın haberine göre, kısmen devlet tarafından finanse edilen Adimmune şirketi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, hastalık üretme kapasitesini kaybetmiş olan ve kültürde büyütülen virüs partiküllerini kullanan pasif bir aşı geliştirmeye odaklandıklarını açıkladı. 

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Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

Araştırmacıların üç aylık sürede aday bir aşı geliştirdiği ve aşının, Ulusal Tayvan Üniversitesi Klinik Laboratuvar Bilimleri ve Medikal Biyoteknoloji Bölümü'nde görevli Çeng Sui-yuan liderliğinde hayvanlar üzerinden denenmeye başlandığı belirtildi. 

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Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

Farelere enjekte edilen aşının, hayvanlarda çok güçlü antikor yanıtları sağladığı ve yılın ikinci yarısında insanlar üzerinde denenmesinin planladığı kaydedildi.

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