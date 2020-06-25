Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz
Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalar devam ederken, 9 şirketten oluşan bir koalisyon yılda 4 milyar doz aşı hedefine ulaşabileceklerini iddia etti.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüştü.
DSÖ verilerine göre Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Temmuz ayıyla birlikte dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor.
Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerden beri tüm dünyada Covid-19 aşısı için bir yarış başladı. Birçok ülkeden onlarca aşı firması corona virüse çare olacak aşıyı bulabilmek için uğraşıyor.