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  3. 25 Haziran 2020 15:00

Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz

Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalar devam ederken, 9 şirketten oluşan bir koalisyon yılda 4 milyar doz aşı hedefine ulaşabileceklerini iddia etti.

Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüştü.

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Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz

DSÖ verilerine göre Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Temmuz ayıyla birlikte dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor.

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Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz

Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerden beri tüm dünyada Covid-19 aşısı için bir yarış başladı. Birçok ülkeden onlarca aşı firması corona virüse çare olacak aşıyı bulabilmek için uğraşıyor.

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Koronavirüs aşısında yıllık hedef 4 milyar doz

Aşı çalışması yapan şirketler bir araya gelerek Epidemi Hazırlık İnovasyonu Koalisyonu (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI,) adında bir oluşum kurdu.

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