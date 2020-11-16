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  3. 16 Kasım 2020 14:57

Koronavirüs birden fazla organda hasara neden oluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 55 milyona yaklaşırken, Covid-19’un farklı organlarda neden olduğu hasarlar henüz ortaya çıkıyor.

Koronavirüs birden fazla organda hasara neden oluyor

İLK ENFEKSİYONDAN 4 AY SONRA BİRDEN FAZLA ORGANDAN HASAR GÖRÜLDÜİngiltere Sağlık Enstitüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli Covid-19 hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Covercan adı verilen ve devam eden araştırmada, genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildiği belirtildi. Yeni tip korona virüsün neden olduğu Covid-19 semptomlarının 6 haftadan uzun sürmesi halinde uzun süreli Covid-19 hastalığı ortaya çıkıyor. Yorgunluk, beyin sisi, nefes darlığı ve ağrı en sık bildirilen semptomlar arasında yer alıyor.

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Koronavirüs birden fazla organda hasara neden oluyor

Araştırmacılar, yapıtıkları çalışmanın  İngiltere’de 60 binden fazla insanı etkilediği düşünülen "uzun Covid-19" hastalarının yaşadığı tuhaf ve kapsamlı semptomların nedenlerini anlamaya ve çeşitli tedaviler geliştirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

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Koronavirüs birden fazla organda hasara neden oluyor

Covercan çalışması, Covid-19'un organ sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini ,nispeten genç olan ve herhangi bir temel sağlık şikayeti olmayan, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyde, devam eden Covid semptomlarını temellendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda katılımcılara MRI taramaları, kan testleri, fiziksel ölçümler ve çevrimiçi anketler yapılıyor.

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Koronavirüs birden fazla organda hasara neden oluyor

KALP, AKCİĞER, PANKREAS, BÖBREK...Bununla birlikte, araştırmacılar taramaya tabi tutulan ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70'inin Covid-19’a ilk kez yakalandıktan  dört ay sonra kalp, akciğerler, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı.

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