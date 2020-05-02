Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!
Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.
Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleriyle, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesiyle, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüsün ardından, anakaradan uzak olmak isteyen tatilciler ve yazlıkçılar, Bozcaada ilçesine geçiş yapmak istedi.
SIKI DENETİMLER Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü. İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, adaya ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor.