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  3. 02 Mayıs 2020 23:41

Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!

Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.

Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!

Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleriyle, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesiyle, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.

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Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüsün ardından, anakaradan uzak olmak isteyen tatilciler ve yazlıkçılar, Bozcaada ilçesine geçiş yapmak istedi.

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Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!

SIKI DENETİMLER Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü. İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, adaya ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor.

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Koronavirüs Bozcaada'ya giremedi!

Ada'da oluşmaya başlayan kalabalık nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) bir dizi önlemler aldı.

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