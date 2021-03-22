Koronavirüs çıktı, grip vakaları ciddi oranda azaldı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, DSÖ'nün açıklamalarına göre, her yıl 250 bin ila 500 bin kişinin grip ve gribin tetiklediği hastalık nedeniyle öldüğünü belirterek, ''Koronavirüs önlemlerine paralel olarak bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik'' dedi.
Dünyayı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süre içerisinde 2 milyon 700 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüse karşı alınan önlemler neticesinde bu yıl grip nedeniyle ölüm vakalarının yaşanmadığı belirlendi.
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Koronavirüs ile belirtileri oldukça benzer seyreden grip virüsünün de ciddiye alınması gerektiğini bildiren ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre her yıl 250 bin ila 500 bin kişinin grip ve gribin tetiklediği hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
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Doç. Dr. Kömür, pandemi önlemlerine paralel olarak bu yıl grip nedeniyle polikliniklere başvuran vakalara neredeyse hiç rastlamadıklarını kaydetti.
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