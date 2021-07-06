Koronavirüs denetimlerinde ilginç anlar: Cezadan kurtulamadılar
Çorum'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, normalleşmeyle birlikte denetimlerini sürdürüyor. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı.
Maskesiz dolaşanlar, polisin uyarısıyla ‘Maskem var ama cebimde unutmuşum', 'Maske takılmayacak diye biliyordum, çok pardon hemen takıyorum', 'Hava çok sıcak’ bahanelerini sıraladı.
Bazı kişiler ise polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Maske takmayan kadın, polisi görüp uzaklaşmak isteyince ekipler tarafından durduruldu ve maske kullanması yönünde uyarıldı.
Beşiktaş İskelesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uygulandı. Kadıköy İskelesi'nde vapurdan inen bir genç maske takmadığı için polisler tarafından durdurularak ceza uygulandı. Ceza yazılmamasını isteyen genç “Vapurda simit yediğim için maskemi çıkardım. Önce simit yedim sonra ceza yedim. Hayatı seviyoruz şimdi kaykay kayacağız" dedi.