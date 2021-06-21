Koronavirüs geçirenleri uzun vadede bekleyen tehlike

Corona virüs geçirenlerin genel itibarıyla beynin koku ve tat ile ilgili bölgelerinde "önemli" gri madde kaybı görüldüğü belirtilen araştırmada, kişilerin uzun vadede duygu uyandıran olayları hatırlama yetenekleriyle ilgili sorunları olup olmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.