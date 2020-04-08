Koronavirüs genç-yaşlı dinlemiyor! Ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla ilgili açıkladığı verilere göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 19'u 60 yaşının altında. Vefat eden vatandaşların yüzde 10'unun herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda koronavirüs vaka sayılarını ve koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili bazı veriler paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de toplam can kaybı 725 olurken 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 19'U 60 YAŞININ ALTINDA
Koca'nın paylaştığı verilerde, 60 yaşının altında olmasına rağmen hayatını kaybeden vatandaşların oranı yüksek yüzde 19 olarak görüldü.
YÜZDE 10'U HEM 60 YAŞININ ALTINDA HEM KRONİK RAHATSIZLIĞI YOK
Verilere göre, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren hastaların yüzde 10'u 60 yaşının altında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Yüzde 9'u ise 60 yaşının altında ve en az bir kronik rahatsızlığı var.