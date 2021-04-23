Koronavirüs gölgesinde... 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okuldan 101'er balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Havadan görüntülenen balonlu kutlama görsel şölen oluşturdu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okul belirledi.
TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan marş eşliğinde 101 okuldan eş zamanlı olarak 101'er kırmızı ve beyaz renkli balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı.
Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, gün içerisinde online geçit töreni ve milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar eşliğinde gün boyu tüm ilçeyi dolaşmasıyla devam edecek.