Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı
İstanbul'daki fırıncılar, Ramazan ayının ilk pidelerini yapmak için sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.
Ramazan ayının ilk günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe denk geldi.
Kısıtlama nedeniyle en kalabalık cadde ve sokakların bile boş kaldığı İstanbul'daki fırınlarda ise ramazan pidesi yapmak için tatlı bir telaş yaşandı.
Ramazan ayının ilk iftarında sofralara gelecek pideleri yapmak için fırıncılar sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.