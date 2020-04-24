SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Nisan 2020 19:38

Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı

İstanbul'daki fırıncılar, Ramazan ayının ilk pidelerini yapmak için sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.

Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı

Ramazan ayının ilk günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe denk geldi.

1/ 16
Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı

Kısıtlama nedeniyle en kalabalık cadde ve sokakların bile boş kaldığı İstanbul'daki fırınlarda ise ramazan pidesi yapmak için tatlı bir telaş yaşandı.

2/ 16
Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı

Ramazan ayının ilk iftarında sofralara gelecek pideleri yapmak için fırıncılar sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.

3/ 16
Koronavirüs günlerinin ilk Ramazan pideleri fırından çıktı

Fırın personelinin pideleri hazırlarken maskeden eldivene, koronavirüse karşı tüm hijyen kurallarına uydukları görüldü.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM