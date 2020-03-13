Koronavirüs hakkında en kötü senaryo: 1.7 milyon kişi ölecek
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını üzerine çalışna uzmanlar, ülkede 200 bin ila 1.7 milyon kişinin ölebileceğini açıkladı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en kötü 4 senaryo üzerinde çalışan uzmanlar, ülkede 160 ila 214 milyon kişinin virüsü kapabileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin ölebileceğini bildirdi.
New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.
Salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ila 214 milyon kişinin koronavirüsten etkilenebileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği kaydedildi.