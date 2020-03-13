Koronavirüs hakkında en kötü senaryo: 1.7 milyon kişi ölecek

Salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ila 214 milyon kişinin koronavirüsten etkilenebileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği kaydedildi.

