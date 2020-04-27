Koronavirüs hangi ülkede ne zaman sona erecek? İşte tarih tarih tüm liste
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs üzerinde çalışmalar yapan Singapur' Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi koronavirüsün tahmini bitiş tarihini ülke ülke sıraladı. İşte aralarında Türkiye'nin de yer aldığı o liste...
Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, koronavirüsün ülke ülke biteceği tarihleri yayınladı. Milan Batista Üniversitesi ve Our World in Data'dan toplanan verilerin analiz edildiği çalışmayla, 28 ülkede koronavirüsün ne zaman biteceği öngörüldü. İşte ülke ülke o tarihler...