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  3. 09 Mart 2020 20:52

Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !

İtalya'da bir hastanede çekilen koronavirüs hastalarının görüntüleri izleyenleri şoke etti. Hastaların yüzüstü yatırılması dikkat çekti.

Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !

İtalya'nın Cremona şehrindeki bir hastanede çekilen koronavirüs hastalarının görüntüleri izleyenleri şoke etti. İtalya'da hızla yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi.

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Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !

Karantina ilan edilen bölgede yer alan Cremona'daki hastaneden paylaşılan fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.

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Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !

Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.

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Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !

Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması.

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