Koronavirüs hastaları böyle görüntülendi !
İtalya'da bir hastanede çekilen koronavirüs hastalarının görüntüleri izleyenleri şoke etti. Hastaların yüzüstü yatırılması dikkat çekti.
İtalya'nın Cremona şehrindeki bir hastanede çekilen koronavirüs hastalarının görüntüleri izleyenleri şoke etti. İtalya'da hızla yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi.
Karantina ilan edilen bölgede yer alan Cremona'daki hastaneden paylaşılan fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.