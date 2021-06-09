Koronavirüs hastaları için geliştirildi: İşte karşınızda ''robot'' hemşire

Robot hemşire Grace, önümüzdeki yıl Hong Kong başta olmak üzere Çin, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde faaliyete geçecek. Dünyanın tamamında kullanılıp kullanılmayacağı hakkında tam bir açıklama yapılmayan robot hemşirenin kabiliyetleri de oldukça yüksek.