Koronavirüs hastaları için geliştirildi: İşte karşınızda ''robot'' hemşire
Hanson Robotics, sağlık alanında faaliyet göstermesi için yeni bir robot geliştirdi. Hemşire Grace, koronavirüs hastalarına hizmet verecek.
Hanson Robotics, sağlık alanında faaliyet göstermesi için yeni bir robot prototipi geliştirdi. Grace adı verilen insansı robot, koronavirüs hastalarıyla iletişim kuracak.
Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir robota imza attı. Şirket hatırlarsanız 2016 yılında insansı robot Sophia'yı geliştirmişti.
Robotik şirketi Sophia'nın popülerleşmesinin ardından Grace adı verilen yeni bir insansı robot geliştirdi. Koronavirüs sebebiyle karantinaya giren kişilerle iletişime geçmek adına geliştirilen robot hemşire, oldukça başarılı görünüyor.
Robot hemşire Grace, önümüzdeki yıl Hong Kong başta olmak üzere Çin, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde faaliyete geçecek. Dünyanın tamamında kullanılıp kullanılmayacağı hakkında tam bir açıklama yapılmayan robot hemşirenin kabiliyetleri de oldukça yüksek.