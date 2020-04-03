Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...
Ajanslara gelen son dakika haberinin ayrıntılarına göre corona virüsü dünyanın dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. İspanya, ABD'den sonra dünyada en fazla corona virüsü vakası görülen ülke haline geldi. Ülkede vaka sayısı gibi can kaybı da hızla artıyor. İsmi açıklanmayan bir hastanede çekilmiş görüntüler ise tam anlamıyla korkunç.
Corona virüsü hayatı tam anlamıyla felç ederken, dünyanın dört bir yanından korkunç grüntüler gelmeye devam ediyor.
Vaka ve ölü sayısının hızla arttığı İspanya, İtalya'dan sonra Avrupa'da salgının yeni merkezi haline geldi.
Sağlık Bakanlığı'nın birkaç saat önce günellediği Covid-19 verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 932 artarak 10 bin 935 oldu.