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  3. 03 Nisan 2020 23:42

Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...

Ajanslara gelen son dakika haberinin ayrıntılarına göre corona virüsü dünyanın dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. İspanya, ABD'den sonra dünyada en fazla corona virüsü vakası görülen ülke haline geldi. Ülkede vaka sayısı gibi can kaybı da hızla artıyor. İsmi açıklanmayan bir hastanede çekilmiş görüntüler ise tam anlamıyla korkunç.

Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...

Corona virüsü hayatı tam anlamıyla felç ederken, dünyanın dört bir yanından korkunç grüntüler gelmeye devam ediyor.

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Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...

Vaka ve ölü sayısının hızla arttığı İspanya, İtalya'dan sonra Avrupa'da salgının yeni merkezi haline geldi.

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Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...

Sağlık Bakanlığı'nın birkaç saat önce günellediği Covid-19 verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 932 artarak 10 bin 935 oldu.

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Koronavirüs hastanesinden korkutan fotoğraflar...

Ülkede dün ise virüsten ölenlerin sayısı 950 artmıştı. İspanya'da vaka sayısı da düne göre 7 bin 472 artışla 117 bin 710'a yükseldi.

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