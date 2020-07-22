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  3. 22 Temmuz 2020 09:24

Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde bir adam aylar süren mücadelenin ardından virüsü yenmeyi başardı. 65 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapılarak iki ciğeri birden değiştirildi.

Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu

Dünya Çin'in Wuhan eyaletinde koronavirüsle aylar süren mücadelesini mucize şekilde kazanan adamı konuşuyor.

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Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye çalışırken Covid-19'a yakalanan hastalar da zorlu tedavi süreçlerinden geçiyor.

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Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu

Virüsü semptom göstermeden hafif şekilde atlatan çok sayıda kişi olduğu gibi hastaneye yatarak zorlu bir tedavi sürecinden geçmek zorunda kalıyor.

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Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu

Koronavirüs en çok akciğerlerde hasar bırakıyor. Uzmanlar akciğerlerin aldığı hasarın uzun süre iyileşmediği konusunda da ciddi uyarılar yapıyor.

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