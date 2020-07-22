Koronavirüs hastasının mucize kurtuluşu
Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde bir adam aylar süren mücadelenin ardından virüsü yenmeyi başardı. 65 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapılarak iki ciğeri birden değiştirildi.
Dünya Çin'in Wuhan eyaletinde koronavirüsle aylar süren mücadelesini mucize şekilde kazanan adamı konuşuyor.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye çalışırken Covid-19'a yakalanan hastalar da zorlu tedavi süreçlerinden geçiyor.
Virüsü semptom göstermeden hafif şekilde atlatan çok sayıda kişi olduğu gibi hastaneye yatarak zorlu bir tedavi sürecinden geçmek zorunda kalıyor.