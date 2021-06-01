Koronavirüs için üçüncü dalga alarmı verildi

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta, yeni koronavürüs vakalarının sayısının henüz görece düşük olmasına karşın, Hindistan'da ortaya çıkan ve daha önce ülkede hakim olan mutasyona göre daha hızlı bulaştığı düşünülen varyantın, vakalarda hızlı bir artışa yol açtığına dikkat çekti.