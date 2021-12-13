Koronavirüs ilacı Türkiye'ye geliyor: ''Hastalık süresini azaltacak''

İLAÇ ÇALIŞMALARI UMUT VERİCİ

Pandeminin devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yeşim Taşova, bu durumda önümüzdeki yıl da özellikle ölüm oranının azaltılması için maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmasını gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra Covid-19'un ilaçla tedavisi için iki ayrı firmadan umut verici haberlerin geldiğini dile getiren Prof. Dr. Taşova, "Bu ilaçların biri MSD'nin Molnupiravir adlı ilacı, diğeri ise Pfizer'ın Paxlovıd adlı ilacı. Biz daha kullanmadık ama çalışmalarına baktık. Çalışmalar gerçekten umut verici. Aşı artı bu ilaçlarla birlikte olursa, o merak edilen 'pandemi ne zaman sonlanır' sorusuna çok rahat cevap verebiliriz" dedi.