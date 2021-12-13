Koronavirüs ilacı Türkiye'ye geliyor: ''Hastalık süresini azaltacak''
Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüse karşı geliştirilen Molnupiravir ile Paxlovıd adlı ilaçların hastalık süresini azaltacağını söyledi. Taşova, Molnupiravirin yakında Türkiye'de de kullanılacağını belirtti.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19 tedavisi için üretilen Molnupiravir ile Paxlovıd adlı ilaçların pandeminin daha hızlı sonlanması ve daha kontrol edilebilir olması açısından umut verici olduğunu bildirdi. Molnupiravir'in yakın zamanda Türkiye'de tedavi protokolüne ekleneceğini belirten Taşova, "İlaçların hastalık süresini ve yoğun bakımlardaki yoğunluğu azaltacağını bekliyoruz" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan ABD merkezli ilaç şirketi MSD tarafından üretilen Molnupiravir ile Pfizer’ın ürettiği Paxlovıd adlı ilaçlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Taşova, her iki ilaç için de yapılan çalışmalarda, 28 günlük mortalitelerine bakıldığında ölüm görülmediği ve erken dönemde kullanımında semptomların süresini kısaltarak, tablonun ağırlaşmasını engellediği yönünde umut verici bulgular olduğunu kaydetti.
İLAÇ ÇALIŞMALARI UMUT VERİCİ
Pandeminin devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yeşim Taşova, bu durumda önümüzdeki yıl da özellikle ölüm oranının azaltılması için maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmasını gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra Covid-19'un ilaçla tedavisi için iki ayrı firmadan umut verici haberlerin geldiğini dile getiren Prof. Dr. Taşova, "Bu ilaçların biri MSD'nin Molnupiravir adlı ilacı, diğeri ise Pfizer'ın Paxlovıd adlı ilacı. Biz daha kullanmadık ama çalışmalarına baktık. Çalışmalar gerçekten umut verici. Aşı artı bu ilaçlarla birlikte olursa, o merak edilen 'pandemi ne zaman sonlanır' sorusuna çok rahat cevap verebiliriz" dedi.
'TABLONUN AĞIRLAŞMASINI ENGELLİYOR'
İlaçlarla ilgili yapılan çalışmaların verdiği ilk sonuçlardan bahseden Prof. Dr. Taşova, "Bu ilaçların özellikle erken dönemde kullanılması öneriliyor. 5 gün kadar kullanılıyor. Tıpkı grip ilacında olduğu gibi ilk 48 saat önemli. Erken dönemde kullanıldığında semptomların süresini kısaltarak tablonun ağırlaşmasını engelliyor. Dolayısıyla ilaçların hastalık süresini azaltacağını bekliyoruz. Yoğun bakımlardaki yoğunlukta azalacaktır" diye konuştu.