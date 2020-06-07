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  3. 07 Haziran 2020 10:26

Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor

Geçtiğimiz günlerde Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, koronavirüs ilacını bulduk deyip canlı yayında içmesinden sonra, ülkede koronavirüs vaka sayısı 1000'i aştı.

Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.

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Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor

Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.

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Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

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