Koronavirüs ilacını bulduk diyen Madagaskar'da vaka sayıları artıyor
Geçtiğimiz günlerde Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, koronavirüs ilacını bulduk deyip canlı yayında içmesinden sonra, ülkede koronavirüs vaka sayısı 1000'i aştı.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.
Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.