Koronavirüs ile ilgili ilk kez ortaya çıkan ayrıntı: Dikkat çeken 20 dakika detayı
2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüs ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İngiltere'den geldi.
İngiliz The Guardian’ın özel haberinde, corona virüsünün bulaşma yetisini 20 dakika içinde kaybettiği tespit edildi.
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Bristol Üniversitesi’nde yapılan ve henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada, bilim insanları havadaki corona virüsü partiküllerinin 20 dakika içinde enfeksiyon (bulaşma) yetisini yüzde 90 oranında kaybettiğini açıkladı.
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Yetkililer hazırladıkları simülasyonda corona virüsünün havadaki etkisini ve gücünü mercek altına alırken, virüsün bulaşma yetisinin çoğunu ilk 5 dakika içinde yitirdiğini de aktardı.
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Araştırmayı yürüten Profesör Jonathan Reid, sosyal mesafe ve maske takılmasının en önemli korunma yolları olduğunu söylerken pencere açılması ve kapalı alanı havalandırmanın etkisinin ise daha az olduğunu dile getirdi.
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