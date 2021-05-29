Koronavirüs ile ilgili korkutan iddia gerçek çıktı

Covid-19’un ortaya çıktığı ilk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu.