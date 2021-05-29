Koronavirüs ile ilgili korkutan iddia gerçek çıktı
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarını doğrulayacak bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Covid-19’un ortaya çıktığı ilk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu.
Yeni bir çalışma, Çinli bilim insanlarının bir Wuhan laboratuvarında Covid-19'u yarattığını, ardından virüsün yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün tersine mühendislik çalışmalarıyla izlerini örtmeye çalıştığını iddia ediyor.
Makalenin yazarlarından İngiliz Profesör Angus Dalgleish, Londra St. George Üniversitesi’nde onkoloji profesörü. Dalgleish, HIV aşısıyla ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor.
Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen ise corona virüse karşı Biocavv-19 adlı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı.